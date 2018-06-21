Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana geldi. Boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan 2 çocuk babası Mustafa Can, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine iğne olup eve geldiğini söyledi. DHA'nın haberine göre, bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra, cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.
Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan doku parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
EŞİMİN HİÇBİR RAHATSIZLIĞI YOKTU
9 yıllık evli olan Burcu Can, eşinin olaydan üç gün önce boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle ilk olarak Konya Numune Hastanesi'ni acil servise gittiğini belirtti. Burada reçetesine yazılan antibiyotik ilacı kullandığını ifade eden Can, "Acile gitti, antibiyotik vermişlerdi. Onları kullanıyordu. 3 gün sonra 'Boğazım geçmedi. Sağlık ocağına gideyim ben' dedi. Tamam, dedim. Sağlık ocağından reçetesine iğne yazmışlar. Sağlık ocağı iğne yapmadığı için Özel Büyükşehir Hastanesi'ne gidip iğneyi yaptırdı. Sonra beni arayıp durumu anlatıp, eve geldiğini söyledi. Ondan sonra görüşmedik bir daha. Eşimin önceden bir rahatsızlığı yoktu. Eşimin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. İğnenin onu sıkıştırdığını, kalbini etkilediğini düşünüyorum." diye konuştu.
'ANNE, BABAM DONDU'
5 yaşındaki oğlu Buğra'nın kendisine sesli mesaj gönderdiğini ve bunun üzerine eve gittiğini belirten Burcu Can, " En son saat 12.30'da görüştük. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Oğlum babasıyla kalmıştı. Saat 16.00 gibi oğlum sesli mesaj atmış bana. 'Anne, babam dondu' diye. Apar topar aradım oğlumu, babanı çağır, dedim. 'Babamdan ses gelmiyor anne' dedi. Koşa koşa eve gittim. Yerde sırtüstü, boğazı şişmiş, morarmış halde yatıyordu. Sağlık ekiplerini çağırdım. Öleli 2 saat olmuş, dediler. Ben tamamen ihmal olduğunu düşünüyorum." dedi.
Burcu Can, Adli Tıp'tan gelecek ölüm raporunun ardından gerekli yerlere sorumlular hakkında şikayette bulunacağını söyledi.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Can'ın ölümünde hastane görevlilerinin ihmali olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.
HASTANE: İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİL
Özel Büyükşehir Hastanesi Başhekimi Mehmet Ali Yazar, Mustafa Can'ın ölümüyle ilgili hastane çalışanlarının herhan bir ihmali olmadığını belirtti. Yazar, "Reçetesi ve elinde ilacıyla gelen bir hastadır. Bizim burada tedavisini yaptığımız bir hasta değil. Başka bir merkezde tedavisi düzenlenmiş. Enjeksiyonu aptırmak için bize gelmiş. Burada enjeksiyon konusunda hasta bilgilendirilip, onay formu imzalatılmış. Hasta enjeksiyon yapıldıktan sonra herhangi bir komplikasyon olmamış. Hasta çocuğu ile birlikte sağlıklı bir şekilde hastanemizden ayrılmış. Konu ile ilgili hastanede yaptığımız incelemede herhangi bir arkadaşımızın ihmali olmadığı görüldü."dedi.
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