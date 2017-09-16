Igor Tudor: "13 puan bir şey ifade etmiyor"

Bütün takımı tebrik ederek konuşmaya başlayan Tudor, "Güzel bir galibiyet. İyi bir başlangıç yaptık; 5 hafta 13 puan. Fakat daha ligin başındayız ve 13 puan bir şey ifade etmiyor. Daha taze bir takım vardı Antalyaspor maçına göre. Doğru mantaliteyle oynadık. Bafe için çok mutluyum. Lato için de çok mutluyum; uzun zamandır oynamıyordu." dedi.

Tudor, "Acı çekmek"ten kastım, zor zamanlarda daha çok koşmak, daha çok mücadele etmekti. Bugünün özeline bakarsak, son 15-20 dakikadan mutlu değilim. 2-0 öndeyken, maçı bitirecek pozisyonları kullanamadık. 3. golü atıp maçı bitirmemiz gerekiyordu. İyi yaptığımız şeyler var ama ilerletmemiz gereken şeyler de var. Lig uzun bir maraton.

Hırvat çalıştırıcı, "Feghouli önemli bir sakatlıktan çıktı, aramıza geç katıldı. Yüzde 100 hazır olması zaman alacaktır. Rejenerasyon antrenmanı da programın bir parçası. Oynamayan futbolcularımızın kondisyonu da bizim için önemli. Yarın izinliler." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Gayet iyi şeyler gördüm bugün. Gomis için çok mutluyum iki gol attı. Latovlevici içinde kolay değildi. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"SELÇUK SAYGIYI HAK EDİYOR"



Selçuk İnan hakkında görüşlerinin sorulması üzerine Tudor, "Öncelikle bu galibiyetten sonra Selçuk konusuna gelmek doğru değil. 2-0'lık galibiyet önemli olan. Ama galibiyet başka bu konularla uğraşıyorsunuz. Selçuk bizim kaptanımız. Galatasaray'a çok şey katmış bir oyuncu. Hatırladığım kadarıyla kaptan olarak burada birçok şey kazandı. Futbol bu tip şeyler çabuk unutuluyor. Ben Selçuk'a çok yakınım. Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Takımın parçası. Mutlaka gerektiği zaman yardımı olacaktır" şeklinde konuştu

"LİG UZUN BİR MARATON"



İyi yapamadıkları şeyler üzerine çalışacaklarını belirten Tudor, "Duran toplarda, kornerlerde iyi defans yaptığımız düşünüyorum. Antalya maçında kornerlerde iyi defans vardı ama kornerden gol yedik. O maçta rakibimize çok fazla korner şansı verdik. Sezona iyi başlangıç yapıldı. Ama bu bir şey ifade etmiyor ama güven veriyor. Lig uzun bir maraton. İyi başlangıç yapmak kötü yapmaktan iyidir. Bireysel olarak herkes kendi eksiğini getirdiği zaman iyi bir yerlere geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BEN DE GENÇ OYUNCULARI ÇOK SEVİYORUM"



11 kurmanın kendi işi açısından zor bir durumu olduğunu vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Her gün 24 oyuncu ile antrenmana çıkıyorum. Hepsinin işini ne kadar umursadığını görüyorum. Çok iyi antrenman yapıp, beni ikna etmeye çalışıyorlar. Maç günü karar veriyorsunuz. Bu zor bir durum. Benim işim seçim yapabilmek. Ben de genç oyuncuları çok seviyorum. Ama galibiyet daha çok önemli. Çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunuzda kolay olmuyor. Buradaki kural her oyuncunun kendini hazır tutması lazım" değerlendirmesinde bulundu.