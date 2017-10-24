Igor Tudor, Belhanda'yı uyaracak

Teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe derbisindeki gergin hali ile dikkat çeken ve oyundan atılan Belhanda ile özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulunacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 10 numaralı oyuncusuna böylesine önemli bir derbide kendilerini yalnız bıraktığı için kızgın olan Hırvat hoca, Faslı oyuncudan artık daha dikkatli olmasını ve performansını da arttırmasını isteyecek.
YENİ 10 NUMARA FEGHOULI!
Igor Tudor, derbide kırmızı görerek Trabzon deplasmanında cezalı duruma düşen Belhanda’nın yerine, Feghouli’ye 10 numaralı bölgede görev vermeyi planlıyor. Hem sağ kanatta hem solda hem de forvet arkasında oynayabilen Cezayirli yıldızı, Belhanda’nın yerine monte etmeyi planlayan Hırvat hoca, sağ kanatta ise sakatlığı tamamen geçmesi durumunda yine Rodrigues’e görev verecek.
B PLANI SELÇUK
Tudor hafta içinde yapacağı antrenmanlarda bu kurgu üzerinde denemeler yapacak. Genç teknik adamın Belhanda’nın yerine B planı olarak ise düşündüğü bir başka oyuncu ise takım kaptanı Selçuk İnan olacak. Sakatlık sonrası Rodrigues’in istenilen seviyeye ulaşamaması halinde Feghouli’yi yine sağ kanatta görevlendirecek olan Tudor, bu durumda Selçuk’u Belhanda’nın yerine oynatacak.
"KALDIRIN BAŞINIZI!"
Derbinin golsüz eşitlikle sonuçlanması, Sarı-Kırmızılı takımda moralleri bozdu. İyi başladıkları mücadelede hakem kararlarının da etkisiyle Fenerbahçe’yi yenemediklerini düşünen futbolcuların, maçın ardından soyunma odasında oldukça üzgün oldukları öğrenildi. Ancak takımının sahada iyi mücadele ettiğini düşünen teknik direktör İgor Tudor, öğrencilerinin moralini düzeltme adına bir konuşma gerçekleştirdi. Açık farkla namağlup lider olduklarını hatırlatan Tudor’un, “Kaldırın başınızı... galibiyeti kaçırdık ancak avantajlı taraf biziz. Bırakın onlar beraberliğe sevinsin. Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız” dediği bildirildi.
- igor tudor
- galatasaray
- Younès Belhanda
- Sofiane Feghouli
- fenerbahçe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.