Igor Tudor Beşiktaş Galatasaray maçı sistemini belirledi!

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Siyah-Beyazlılar’la oynanacak kritik karşılaşmayla ilgili planlarını yapmaya başlayan teknik direktör Igor Tudor, taktik anlamdaki uyarılarının yanı sıra öğrencilerni mental açıdan da dev maça hazırlıyor. Ezeli rakibinin 6 puan önünde sahaya çıkacak olan Galatasaray için “Beraberlik de iyi sonuç” yorumlarına da katılmayan Tudor, Vodafone Park’a galibiyet için gidiyor. Oyuncularını zafere odaklanmaları konusunda yaran Hırvat hocanın, “Şampiyonluk yarışındaki iddiamızı kanıtlamak istiyorsak kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

MACERA ARAMAYACAK!

Tudor, derbiden 3 puan çıkarak aynı zamanda kendisine yapılan eleştirilere de net bir yanıt vermeyi hedefliyor... Vodafone Park’tan zaferle dönüp “Galatasaray’ın hocası değil” yargısını yıkmak isteyen Hırvat hoca, diğer taraftan da dev maçlardaki şanssızlığını kırmayı amaçlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın başına geçtikten sonra derbi galibiyeti başta olmak üzere kritik maçlardan boynu büyük ayrılan ‘dev maç’ fobisini bu şekilde yenmeyi planlarken, yardımcılarıyla birlikte gece gündüz demeden Beşiktaş’ı çalışıyor.

Tüm detaylara dikkat eden Tudor’un ezeli derbide herhangi bir macera aramadan ilk haftalardaki sistemini uygulatacağı öğrenildi.