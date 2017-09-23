Igor Tudor, Bursaspor maçına 3'lü savunmayla çıkabilir

Galatasaray'da alternatif formasyonlar üzerinde duruluyor

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Mariano ve Latovlevici daha çok hücuma destek verecek, Fernando da stopere geçecek Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü İgor Tudor, geçtiğimiz sezon Karabükspor’dan gelir gelmez uyguladığı ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle vazgeçtiği üçlü savunma sistemine yeniden dönüş yapmaya hazırlanıyor. Alınan yeni oyuncularla takımını istediği sistemi oynatabilecek duruma getiren ve son olarak Rumen sol bek Latovlevici’nin de transferi ile birlikte sistemin son halkasını da tamamlayan Tudor, artık üçlü savunma sistemini uygulamak için düğmeye bastı. Genç teknik adamın, özellikle rakiplerine daha çok baskı kurdukları iç saha maçlarında bu sisteme döneceği ve savunmanın sağ ile sol kanadında oynayan iki oyuncusu olan Mariano ve Latovlevici’den ileriye daha çok çıkmalarını istediği öğrenildi.

KİLİT ADAM FERNANDO

Geldiği günden bu yana tecrübesi ile savunmanın önünde adeta bir duvar olan Fernando da takımın baskı kurduğu anlarda iki stoper Maicon ve Serdar Aziz’in arasına girip tehlikeleri savuşturacak. Bu bakımdan Fernando anahtar oyuncu olacak. Tudor, takımın gol için rakip kaleye yüklendiği anlarda ya da geriye düşülen zamanlarda hemen 3-4-2-1 formasyonuna dönecek. Orta sahada Tolga ve Ndiaye atakları gelmeden kesip topu hücuma aktarmaya çalışacak. 11’e monte olmasıyla birlikte hücuma yakın oynayacak olan Feghouli ile Belhanda, takımın gol ayağı Gomis’e daha fazla servis yapma imkanı bulacak.