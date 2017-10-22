Igor Tudor'dan derbi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Aziz sakatlanana kadar iyi oynuyorduk, sonrasında değişiklik yapmak zorunda kaldık. 2. yarıda kırmızı karta kadar gayet iyi oynadık. Önde basan bir Galatasaray vardı ama Belhanda'nın kırmızı kartı tekrar oyunun değişmesine neden oldu. 11'e 11 giderken birçok pozisyon bulan Galatasaray takımı vardı. Maç 11'e 11 devam etseydi 1 gol bulabileceğimize emindim. Puan farkını aynı tutmayı başardık. Lig daha uzun bir periyot, Trabzonspor maçına odaklanmamız lazım."