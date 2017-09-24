Igor Tudor: Dün bir takımın lehine verilen kararlar biraz daha fazla ön plana çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bursa'ya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Özellikle hocaları defansı iyi organize eden, kontra atağa çıkaran bir hoca. İlk 30 dakika alışılagelmiş bir Galatasaray yoktu. Umarım ilk 30 dakikadan dersler çıkarırız. Kazanarak dersler çıkarmak da önemlidir. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik. Psikolojik olarak bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak her zaman için iyidir. Şu anda tek odaklandığımız Karabükspor maçı. Bu maçı da iyi atlatıp, milli takım arasına girmek istiyoruz. İlk yarı bizim için önemli bir testti. Bu da galibiyetin değerini iki katı arttırdı diyebilirim. Yardımcılarımla beraber bütün senaryoları düşünüyoruz. Hem kazandığımız, hem kaybettiğimiz senaryoları. Bütün senaryolar maç başladığında oyunculara odaklanıyor. O gün gününde olmayan oyuncular olabiliyor" dedi.



"DÜN BİR TAKIMIN LEHİNE BİRAZ DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKTI"

'Dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında hakemin performansı eleştirildi. 3 hafta sonra Fenerbahçe derbisi var. Hakemler konusunda bir çekinceniz var mı?' sorusunu yanıtlayan Tudor, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünkü maçta kimin kazanacağı benim için önemli değildi. Tabi ki maçlarda bazı tarafların lehine alınan kararlar olabiliyor. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Dün geceki maçı tarafsız olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Maçlarda bazen hakemlerin hatası olabiliyor. Dün bir takımın lehine verilen kararlar biraz daha fazla ön plana çıktı. Dünkü maçla ilgili dürüst düşüncem bu yönde. Derbiye de zaman var."

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