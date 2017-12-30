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"Başakşehir bize 5 şut çekti, 5 gol attı. Biz daha çok hücum ettik, daha çok şut çektik, ancak gol olmadı. O akşam, daha önce binlerce kez gördüm bir akşamdı. Beşiktaş'a karşı devre arasına kadar gol yemedik, ama sonra ilk golü onlar attı ve her şey tepetaklak gitti. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı ve yıllardır en iyi oyunculara sahipler, harika oynuyorlar. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olduğu için şanslıydık ve bu yüzden şampiyonluk şansımız zayıftı."