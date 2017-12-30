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Futbol

Igor Tudor, ülkesinde röportaj verdi

30.12.2017 - 22:09 | Güncelleme:

  • 1 Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra açıklamalar yaptı
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    Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor, ülkesinde röportaj verdi. Ayrılığın ardından Hırvatistan'a giden Igor Tudor, burada verdiği ilk röportajda sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı ayrılığa şaşırmadığını belirtmişti. Genç çalıştırıcı yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

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  • 2 Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra açıklamalar yaptı
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    Hırvatistan'da yayın yapan Jutarnji'ye konuşan Tudor, kendisine yöneltilen "Türkiye'de 80 milyon nüfus var, herkes futbol delisi. Paraları ve tesisleri de var ama bizden daha iyi futbolcuları yok. Sizce neden?" sorusunu yanıtladı ve Türkiye'de gördüğü sorunu açıkladı. Hırvat antrenör, Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida'yla ilgili de konuştu. İşte Tudor'un röportajından öne çıkanlar...

  • 3 Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra açıklamalar yaptı
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    "Türkiye'de gördüğüm sorunu, oradayken basın önünde söylemiştim. Bence onların okullardaki sistemlerini değiştirmeleri gerekiyor. A Takım düzeyinde gereken her şeyleri var."

  • 4 Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra açıklamalar yaptı
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    "Türk kulüpleri, oyuncular ve antrenörlere güzel para ödeyebiliyor ancak çok başarılı değiller."

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  • 5 Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra açıklamalar yaptı
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    "Yerli futbolcuların daha çok süre alması için yabancı sınırı var ancak bu sınır onlara problemi çözmelerinde yardımcı olmayacak."

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Yorumlar 3
  • Misafir 1 saat önce
    Daha neden kovulduğunu ankamamı
  • Misafir 2 saat önce
    Adam gibi adam Tudor, senin de kiymetin sonradan anlasilacak...
  • Misafir 3 saat önce
    Senin yüzünden başakşehire bıraktık liderliği be sus artık
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