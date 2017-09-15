Igor Tudor Galatasaray'ın başındayken en son ne zaman kaybetti?

Galatasaray, Teknik Direktörü Igor Tudor idaresinde ligde en son 2016-2017 sezonu 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçından 3-1 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu hafta lacivert-beyazlılar ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 4, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 8 maçtır mağlup olmuyor. Bu, Teknik Direktör Igor Tudor'un, sarı-kırmızılılardaki en uzun yenilmezlik serisi. Tudor yönetimindeki Galatasaray, ligdeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasından 3-1'lik skorla almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta evinde yine lacivert-beyazlılar ile mücadele edecek. Bu geçen sürede Aslan, 7 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez mağlup oldu.



Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda Süper Lig 'in 30. haftasından sonra oynadığı karşılaşmalar şöyle:

2016-2017 SEZONU

Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2 (31. hafta)

Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0 (32. hafta)

Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 3 (33. hafta)

Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (34. hafta)

2017-2018 SEZONU

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1 (1. hafta)

Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3 (2. hafta)

Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0 (3. hafta)

Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (4. hafta)

Igor Tudor - Galatasaray

kasımpaşa