Igor Tudor maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Tudor'un açıklamalarından satır başları şöyle;

''Ortada hiçbir şey yokken doğru düzgün bir pozisyon yokken 2-0 geriye düştük. Buradan maçı çevirmek kolay değildi. Devre arası oyuncularıma inandığımı söyledim, bu maçı çevireceğimizi söyledim. İkinci yarı önemli bir karakter gösterdiler ve güzel bir galibiyet aldık. Bir kişi fazla oynamanın avantajını Maicon'u çıkarıp süratlı Garry Rodrigues'i alarak taktik bir değişiklikle kullandık. Yaptığımız değişikliklerle kalitemiz de ortaya çıktı. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Fikstür avantajı elbette önemli, rakiplerimiz bizim sahamıza gelecek ama şu an için bunu konuşmak çok anlamsız. Bizim için şu an en önemli maç önümüzdeki Malatya maçı. Antrenmanlarda ona odaklanacağız. Geleceği düşünmenin çok fazla anlamı yok.''

igor tudor

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