Igor Tudor: "Olur böyle kazalar"

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yaptıktan sonra Antalya’da durulan G.Saray’da teknik direktör İgor Tudor oynanan futboldan memnun kalmadı. Ancak bu durumu saha zemini, hava şartları ve milli ara nedeniyle öğrencilerinin yorgun dönmesine bağlayan Hırvat hocanın takıma moral motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

‘BU DURUM GEÇİCİ’

Soyunma odasında futbolcularından bu maçı unutmalarını isteyen genç çalıştırıcının, “Size inancım tam. Olur böyle kazalar” diyerek oyuncularına moral verdiği öğrenildi. Ligin uzun bir maraton olduğunu öğrencilerine hatırlatan Tudor, “Moralimizi bozmayalım, hala lideriz. Önemli olan hatalardan ders çıkararak yola devam etmektir. Milli ara ritmimizin kaybolmasına yol açtı. Ancak bu durum geçici. Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız” şeklinde konuşarak olumsuz havayı dağıtmaya çalıştı.

'MÜHİM OLAN 34. HAFTA'

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Antalya beraberliğinin çok önemli bir kayıp olmadığını söyledi. Henüz ligin başında olduklarını hatırlatan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı: “Ligin başı her zaman bu tür sürprizlere gebe. G.Saray da 4. maçında bir beraberlik aldı. Dolayısıyla bu tip yol kazaları olabilir. Mühim olan 34. haftada tepede olmak. çalışmalarımız onun için.”