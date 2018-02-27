Skorer'in haberine göre; Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen'in koltuğu sallanıyor. Son olarak Galatasaray karşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayları belli oldu.



Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.



BURSASPOR'UN TUDOR PLANI



Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor da listede yer aldı. Bu sezon Alanyaspor'da tutunamayan Safet Susic ve Hikmet Karaman'ın yanı sıra Konyaspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay listeye dahil edildi.

KADER MAÇI!

Süper Lig'de son aldığı 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkaran yeşil-beyazlılarda, eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile devam kararı alınmıştı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu kararda futbolcuların ortak görüşünün de etkili olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Fransız çalıştırıcı ile devam edilmesi yönünde görüş birliğine vardıkları ve bunu da yönetime aktardıkları öğrenildi.



Daha önce bugün saat 16.00'da basına açık olarak yapılacağı duyurulan antrenman basına kapatıldı. Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da maç gününe kadar tüm idmanlar basına kapalı olarak yapılacak. Le Guen'in maçlardan iki gün önce haftalık olarak düzenlediği basın toplantısı için de henüz bir duyuru yapılmadı.

Teknik Direktör Paul Le Guen'in Kayserispor karşısında da kötü sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.