Igor Tudor'un Galatasaray Sivas Belediyespor maçı devre arası açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivas Belediye maçının ilk yarısında oynanan kötü futbol üzerine çılgına döndü. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre devre bittiğinde soyunma odasında yaylım ateşe başlayan Hırvat hocanın, başta Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok olmak üzere, ligde kendisinden forma bekleyen oyuncuları hedef aldığı öğrenildi.

Tudor, “Burada size forma şansı verilmiş ama 2. lig takımına karşı oynadığınız oyuna bakın! Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Kendinize gelin ve ciddiyetinizi koruyarak oynayın. Ligde benden süre istiyorsanız, fırsatı iyi değerlendirin. Kendinize çekidüzen verin. Böyle bir oyunu kabul etmiyorum. Çıkın doğru dürüst futbol oynayın” şeklinde öğrencilerine çıkıştı.

AZARI YİYİNCE COŞTULAR

Genç hocanın, sert sözleri ikinci yarıda futbolcuları ateşledi. Gaza basan yedekler, ikinci yarıda 4 gol birden atıp sahadan 5-1’lik üstünlükle ayrıldı. Azarı işitenlerden Sinan Gümüş, ikinci 45’te 1 gol ve 2 asistle oynarken, Eren de ağları sarsmayı başardı. Sofiane Feghouli’nin yerine giren Emrah Başsan ise 1 gol atıp, 1 de asist yaparak Tudor’un gözüne girdi.

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