Igor Tudor ve Aykut Kocaman Galatasaray Fenerbahçe derbisi planlarını yaptı

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14.00-15.00 arası ise oyuncular tekrar dinlenmeye çekilecek. Ardından acıkanlar için sadece tatlı yemek serbest olacak. Son öğün de yendikten sonra Başkan Aziz Yıldırım, futbolcularla özel bir toplantı yapacak ve kafileyi TT Stadı'na uğurlayacak.