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"Bana bakın hanımefendi benim kızımın hiçbir şeyden haberi yok ve kızımın çok özel bir günü. Tabi ki kızının yanında olacak pedogaglarla da konuşuldu. Şu an çok ufak ve ona hiçbir şey yansıtmayacağız. Sadece kızım için yanyana olmak zorundaydık. Lütfen biraz anlayış." mesajını yazdı.