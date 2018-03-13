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YENİ ÖDÜLÜ PARİS SUNDU

Renkli karelere sahne olan törende, ‘Yılın En İyi Sanatçısı’ ödülünü Cardi B aldı. Yıldızı parlayan popçu ödül konuşmasında, ailesi, arkadaşları ve destekçilerinin yanı sıra kendisinden nefret edenlere de teşekkür etti.