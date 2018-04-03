İHKİB'in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

Seçime tek aday olarak katılan ve dört yıl boyunca İHKİB başkanlık görevini yürütecek olan Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanlık bayrağını devraldığı Hikmet Tanrıverdi´ye hazırgiyim endüstrisine katkılarından dolayı teşekkür etti. İHKİB´in tıpkı ihracattaki liderliği gibi demokratik olgunlukta da örnek bir kurum olduğunun altını çizen Gültepe, şöyle devam etti:

"Bugün bu olgunluğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Bayrağı baharın ilk günlerinde devralıyoruz. Bahar, doğanın yeniden canlanışının, yeni başlangıçların, umudun mevsimidir. Sektörümüzde de bir bahar havası var. Böylesi bir ortamda bize güvenen ve destek veren tüm hazırgiyim ihracat ailesine teşekkür ediyorum.

Konjonktürel olarak şanslı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Zorlu üç yılın ardından 2018´e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11.4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız."

Sektörün ihtiyaçlarını bildiklerini ifade eden Gültepe, yakın gelecekte projelerini ihracatçılarla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.