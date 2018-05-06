Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayı verilerine göre, sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu. Geçen martta 3,1 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, nisanda ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi.
Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 27 aydır sürüyor.
Ocak-nisan dönemi ihracatı ise yüzde 20 artışla 11 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşen sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 21,5'i buldu.
Ürün grupları bazında ise nisanda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 245 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 milyon dolar oldu.
Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya artış yüzde 30 olurken, Fransa'ya yüzde 41, Romanya'ya yüzde 49, ABD'ye yüzde 44, Rusya'ya yüzde 76 artış yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 65 artarken, İspanya'ya yüzde 84, Belçika'ya yüzde 65, İsrail'e yüzde 47, Hollanda'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 79 artış oldu.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 25 gerileme olurken, İtalya'ya yüzde 46, Belçika'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 80, Almanya’ya yüzde 54 artış kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya i dış satımda yüzde 32 düşüş görülürken, Fransa'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 72 artış yaşandı.
ALMANYA PAZARI LİDER
Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 448 milyon dolar oldu. Diğer büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 53 artışla 347 milyon, İtalya'ya da yüzde 13 artışla 329 milyon dolar ihracat yapıldı. İspanya'ya yüzde 55, Belçika'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 33, Hollanda'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 34, Romanya'ya yüzde 46, İsveç'e yüzde 79 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 49 düştü. ABD'ye olan düşüşte binek otomobiller ihracatının azalması temel faktör oldu.
AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 29 OLDU
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 79,5 pay aldı. Alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yüzde 31, Ortadoğu ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv yan sanayisi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki ihracat artışlarına dikkati çekti. Çelik, "Otomotiv endüstrisi ihracatı Şubat 2016'dan bu yana aylık bazdaki artışını sürdürüyor. Nisan ihracatında otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.
Nisan ayında gelişmiş pazarlara kaydedilen yüksek oranlı ihracat artışına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
"En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımız yüzde 29, Fransa'ya yüzde 53, İtalya'ya yüzde 13 arttı. Almanya'ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 30, binek otomobiller ihracatının yüzde 31 artması etkili oldu. Fransa'ya kaydedilen artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 65, yan sanayi ihracatının yüzde 41 artması temel faktörler arasında."
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