Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, ocakta toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artışla 12 milyar 456 milyon 839 bin dolar oldu.
Bunun 6 milyar 329 milyon 828 bin dolarlık kısmını avro, 5 milyar 28 milyon 866 bin dolarlık kısmı da ABD doları cinsinden yapılan ihracat oluşturdu. Geçen yılın ocak ayına kıyasla ihracatta avro kullanımı yüzde 19,1, ABD doları kullanımı da yüzde 11,2 artış gösterdi.
Geçen ayki ihracatın 600 milyon 16 bin dolarlık kısmı da Türk lirası ile gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın 963 milyon 433 bin dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, geçen ay gerçekleştirilen ihracatta Türk lirası kullanımında yüzde 37,7'lik düşüş kayıtlara geçti. Diğer taraftan Rus rublesi ile ihracat bu dönemde yüzde 90 artışla 20 milyon 273 bin dolara çıktı.
Ocakta toplam ihracatın 385 milyon 999 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 23 milyon 562 bin dolarlık kısmı Polonya zlotisi, 17 milyon 450 bin dolarlık kısmı Japon yeni, 5 milyon 647 bin dolarlık kısmı Norveç Kronu, 5 milyon 295 bin dolarlık kısmı Çin yuanı, 5 milyon 186 bin dolarlık kısmı İsveç kronu, 4 milyon 739 bin dolarlık kısmı Çek korunası, 3 milyon 63 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı, 2 milyon 633 bin dolarlık kısmı Avustralya doları, 2 milyon 476 bin dolarlık kısmı Danimarka kronu, 1 milyon 31 bin dolarlık kısmı da Romanya leyi ile gerçekleştirildi.
İTHALATTA DURUM
Türkiye'nin ocak ayındaki ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 21 milyar 523 milyon 951 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Türk lirası ile ithalat yüzde 3,2 artışla 1 milyar 115 milyon 603 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
İthalatın 13 milyar 800 milyon 857 bin dolarlık kısmı ABD doları, 6 milyar 227 milyon 445 bin dolarlık kısmı avro, 211 milyon 712 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı, 75 milyon 363 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 56 milyon 644 bin dolarlık kısmı Japon yeni ile yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.