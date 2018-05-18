İhracat Katkı endeksi sonuçları açıklandı

2018 yılı birinci çeyrek katkı endeksi verileri itibariyle en yüksek ihracat katkı oranını 26,5 ile yine inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri bir önceki çeyreğe göre 4,17 puan ile en yüksek katkı puan artışını da sağladı. İnşaat seramikleri 2015-2018 yılları arasında ihracat katkı oranını en çok artıran sektör olarak, Türkiye’nin döviz dengesine de en olumlu katkıyı yapan sektör oldu.



Giyim eşyaları sektörü ikinci, mobilya sektörü üçüncü oldu



İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 7,74 ile giyim eşyaları ve 4,10 ile mobilya sektörü oldu. Giyim eşyalarının katkı oranı bir önceki çeyreğe göre artarken, mobilya sektörünün katkı oranı düşüş gösterdi.

10 sektör pozitife geçerken, 8’i negatifte kaldı



Birinci çeyrek itibariyle 18 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı bir önceki çeyrek döneme göre 1 sektör daha artarak 10’a yükseldi. 8 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ise dördüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,13 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde gerçekleşti.



Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz: “İnşaat Seramiklerinin İhracat Katkı Oranındaki Artış Yüksek Rekabet Gücünü Gösteriyor”



Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2018 yılı ilk çeyrek verilerini yorumlayan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; “Türkiye ekonomisinde en önemli sorunların başında ekonominin döviz açığı vermesi geliyor. Döviz açığı ekonominin ve sektörlerin rekabet gücüne bağlı olarak oluşuyor. Ekonominin ve sektörlerin döviz fazlası vermesi hem ihracat yapabilmesi hem de iç pazardaki ihtiyacın yurtiçi üretim ile karşılanmasıyla mümkün. Böylece sektörler net döviz fazlası yaratma imkanı buluyor.”



“Türkiye ihracat katkı endeksinin verileri bu itibarla sektörlerin rekabet gücü için de gösterge olmaktadır. 2015-2018 yılı arasında sektörlerin ihracat katkı oranlarındaki gelişmeler aynı zamanda rekabet güçlerindeki gelişmeleri de yansıtıyor. İnşaat seramikleri 2015-2018 arasında ihracat katkı oranını 20,2 puan ile en çok artıran sektör oldu. Çünkü bizler bunu yaparken hem ihracatı artırdık, hem de iç pazara yönelik ithalatı azalttık. Bu da sektörümüzün bu dönemde rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığının göstergesidir. Hem dış pazarlarda rekabet gücümüz arttı, hem de yurtiçinde yabancı rakiplerimiz karşısında rekabet gücümüzü iyileştirdik” dedi.