HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nde genel kurullar bitti. 12 birlikte başkan tekrar seçilirken, 9 birlikte yeni isimler başkan oldu. EİB’de 168 kişilik yönetim ve denetim kurulu listelerinde 72 isim yenilenirken, 96 isim tekrar seçildi. 2014-18 döneminde Ege İhracatçı Birlikleri yönetim ve denetim kurullarında 8 kadın ihracatçı varken, 2018-22 dönemi için 16 kadın ihracatçı yönetim ve denetim kurullarına seçildi.

Bakırel, Mahru Gürel Ağdanlı, Aysun Aras, Elvan Ünlütürk ve Banu Bekişoğlu Ege İhracatçı Birlikleri’nde tekrar seçilen kadın ihracatçılar olurken, Seray Seyfeli, Şahika Aşkıner, Özge Öz, Hatice Deniz Kibritçi, Yasemin İşsever, Zerrin Tunaboylu, Meltem Demirci Köknar, Sedef Sedef, Özge Ertuğrul Parlas ve Melike Alpay Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan yeni kadın ihracatçılar oldu.

Birliğin Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “EİB’de 2018-22 döneminde katma değerli ürün ihracatını artırmak için projeler geliştireceğiz” diye konuştu.

Yeni başkanlar

*Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birol Celep

*Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Davut Er *Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya,

*Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yalçın Ertan,

*Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Erkan Zandar,

*Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Burak Sertbaş,

*Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mustafa Terci,

*Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Cahit Doğan Yağcı,

*Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Bedri Girit,

*Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Jak Eskinazi,

*Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanlığı Ömer Celal Umur ve

*Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Hayrettin

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