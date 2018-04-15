İhracatçı birliklerine düzenleme

Ekonomi Bakanlığının, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuruluş genel kurulu, birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile söz konusu genel kurul tarihinden en az 20 gün önce yeni kurulan birliğe üye olan veya başka bir birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılacak.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde, yönetim kurulunda temsil edilecek alt sektörler ile bunların temsilci sayıları TİM’in önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenecek.

Söz konusu yönetmelikle, giriş, yıllık aidat ve nispi ödemelerde de düzenlemeye gidildi.