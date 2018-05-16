Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında gösterilen FIFA 2018 Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın 11 kentinde düzenlenecek. Yaklaşık 1 aylık süre boyunca Rusya, maçları takip etmek için gelen turistleri ağırlayacak.
Bu süreçte özellikle kupa maçlarının oynanacağı 11 şehirde Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği ürünlere talebin önemli ölçüde artması bekleniyor.
- "Talepler gelmeye başladı"
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında da en önemli pazarlarından birinin Rusya olduğunu söyledi.
Rusya'nın Türkiye'den hemen hemen bütün ürünleri aldığını dile getiren Uçak, iki ülke arasında düzelen ilişkiler sonrası son dönemde özellikle yaz meyveleri ihracatında artışın dikkat çektiğini bildirdi.
Dünya Kupası organizasyonuyla Rusya'ya milyonlarca ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini ifade eden Uçak, "En büyük pazarımız Rusya'da düzenlenen bu organizasyonun Türk ihracatçısına, üreticisine ve son olarak Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Şimdiden taleplerin gelmeye başladığını sektördeki arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Organizasyon yaklaştıkça bu talep de artacaktır. Biz sektör olarak hazırlıklıyız." diye konuştu.
- Su ürünlerinde de artış bekleniyor
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan da Dünya Kupası'nın su ürünleri ihracatını olumlu etkileyeceğini dile getirdi.
Sektörün geçmişte de olimpiyat organizasyonlarında önemli ihracat başarıları yakaladığına işaret eden Kızıltan, "Rusya bu süreçte dünyanın bir çok ülkesinden turist ağırlayacak. Bu turistlerin yeme içme alışkanlıklarına göre oteller ve restoranlar da hazırlıklarını yapıyor. Dünyanın önde gelen su ürünleri ihracatçısı olan Türkiye'den de bu organizasyon için özellikle levrek, çipura ve alabalık gidecek." ifadelerini kullandı.
- Rusya'ya ihracat yüzde 63 arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'ya 2017 Ocak-Nisan döneminde 673 milyon dolar olan ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 63 artarak 1 milyar 98 milyona ulaştı.
Rusya'ya ihracatta ilk sırayı 202 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü aldı. Deri ve deri mamulleri 92 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 91 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri 61 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü ise 18 milyon dolarlık ihracata imza attı.
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