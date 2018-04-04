Mart ayı ihracat rakamlarının açıklanması öncesinde Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelen Büyükekşi, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de dış ticaret açığının azaltılması için ithal ikame konusunun önemli olduğunu söyleyen Büyükekşi, Türkiye'deki açığın önemli bir bölümünün enerji ithalatından değil, ara malı ve hammadde ithalatından kaynaklandığının altını çizdi.

'ENERJİDE GİDİLEN YOL DOĞRU, DESTEKLİYORUZ'

Plastik hammaddeleri ve petrokimya gibi ürünlerde Türkiye'nin yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Burada özellikle Enerji Bakanımızın yaptığı enerji yerlileştirme çalışması gerçekten takdir edilecek bir çalışma. Gerek rüzgarda rakamları büyütüp toplulaştırıp 1000 megavat üzerinde ihale açması, gerek güneş enerjisi, gerekse de yerli kömür kullanımı... Bunlar bir taraftan teknoloji transferini gündeme getiriyor. Rüzgar, güneş ve yerli kömürde zenginleştirip kullanma konusunda firmaları Ar-Ge ve inovasyona yönlendiriyor, yerlileştirmede adım atılıyor." dedi.



Enerjide yapılacak yerlileştirme çalışmalarını çok önemsediklerini anlatan Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta yeni yapılacak yatırımların teşvik belgeleri verilecekti. Ancak Başbakan Yıldırım'ın Bosna ziyareti nedeniyle ertelendi. Burdaki yatırımların hepsi de ithal ikameli teşvikler olacak. Ne ihtiyaç varsa, enerjisi, işçilik, vergi tadili gibi. Gidilen yol doğru bir yol, destekliyoruz. Enerjide atılan adımlar doğru ama netice itibariyle yeni yatırım yapabilmek için bir zamana ihtiyaç var." dedi.

OTOMOTİVDE İHRACAT YENİ YATIRIMLARLA ARTTI

Türkiye'nin ihracatının artması için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Büyükekşi, otomotiv ihracatında görülen hızlı artışın son dönem yapılan yatırımlarla ilgili olduğunun altını çizdi.

Büyükekşi, ""Bizim yatırıma ihtiyacımız var, bunu en güzelini geçen yıl yaşadık. Geçtiğimiz yıl Ford, Tofaş ve Toyota'nın yaptığı yeni yatırımlar, toplam ihracatının yüzde 20’ye yakın artmasını sağladı." diye konuştu.

500 MİLYAR DOLAR DEĞİL, YÜZDE 1.5 HEDEFİ

2023 için konulan 500 milyar dolarlık hedefin dünya ticaretinin o dönem ulaşacağı tahmin edilen büyüklük üzerinden bir yüzde hesabıyla bulunduğunu anlatan Büyükekşi, şunları anlattı:

"Bu tahmin yapıldığında dünya toplam ticareti 18 trilyon dolardı ve 2023'te 34.5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu. Biz de dünya ticaretinden aldığımız binde 5'lik payı yüzde 1.5'e çıkaracağımız öngörüsü ile rakamı 500 milyar dolar olarak belirlemiştik. Ancak son 10 yılda dünya toplam ticaretinde hiç artış meydana gelmedi. Bizim aldığımız pay ise binde 5'ten binde 9'a çıktı. Sonuçta 500 milyar dolar olmaz ama 2023 için yüzde 1.5 pay hedefimiz devam ediyor. Ayrıca şu anda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı 10 tane. Burada da hedefimiz 25 firmaya ulaşmak."

'YOKLUKTA EŞİTLEME OLUR MU?'

Türkiye'nin şu anda son dönem yükselen korumacılıkla ilgili bazı sıkıntıları olduğunu anlatan Büyükekşi, özellikle AB'nin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarına uymayan bazı ülkelerle ilgili problemler bulunduğunu söyledi. Cezayir, Meksika ve Güney Afrika'nın Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapmadığını ifade eden Büyükekşi, "AB ile gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesini ihracatçılar en çok bu açıdan istiyor. AB’nin yaptığı serbest ticaret anlaşmalarını bizim de yapabileceğimiz bir statüye geçilmeli." dedi.

Tunus'un da serbest ticaret anlaşmasına rağmen bu yılın başından itibaren belli kalemlerde gümrükleri tekrar koyduğuna işaret eden Büyükekşi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bize diyorlar ki, 'siz bize 1.2 milyar dolar mal satıyorsunuz, bizim size satışımız 300 milyon dolar. Arada fark var biz gümrükleri artıracağız.' Biz de diyoruz ki, 'öyle bir mantıksızlık olur mu? Biz 1.2 milyar dolar satıyorsak biz de size kolaylıklar sağlayalım, siz de bize 1.2 milyar satın'. Toplam dış ticaret 2.4 milyar dolar olsun. Ama siz bu 600 milyon dolara düşsün diyorsunuz. Yani yoklukta eşitleme. Bunun kimseye faydası yok. Sonra bu malları siz yine bir yerden ithal edeceksiniz. Bizden almayacaksınız AB’den alacaksınız Çünkü AB’ye gümrükleri artırmıyorlar."

İSTANBUL'U GİRİŞİMCİLİK 'HUB'I YAPMA HEDEFİ

Türkiye'nin girişimciliğe çok önem vermesi gerektiğini söyleyen Büyükekşi, bu kapsamda 15-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Girişimcilik Kongresi’ne dikkat çekti. 3 bin girişimcinin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Büyükekşi, yine yurtdışından 30 bakanın davet edildiğini ve şimdilik 13'ünün katılıma onay verdiğini ifade etti.

İstanbul'u bir girişimcilik 'hub'ı (merkezi) haline getirmek istediklerini anlatan Büyükekşi, "Kadim coğrafya dediğimiz Ukrayna, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve hatta Hindistan, Bangladeş ve Pakistan da katılabilir. Start-up'lara büyük avantajlar veren ülkeler gibi biz de aynısını yapabiliriz. Tüm bölgeden gelecek yeni girişimlere vizeden oturum iznine kadar bir yatırım eko-sistemi yaratabiliriz.

Niye herkes San Francisco'ya gidiyor? Çünkü belli büyüklükte firmalar oluşmuş ve orada eko sistem hazır diyorlar. Bizim start-up'lar ve unicorn'lar yaratmamız gerekiyor. Türkiye’de olmaması için hiçbir sebep yok. Gerçekten

bizim gelecek açısından son derece önem vermemiz gereken bir konu bu. Gençlerimizi de bu yönde mutlaka motive etmemiz lazım."

İHARACATÇI VE SANAYİCİ KDV İADESİNİN TEKRAR GÜNDEME GELMESİNİ İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde KDV tasarısından çıkarılan sanayici ve ihracatçının KDV alacakları konusunda da değinen Büyükekşi, bu konunun tekrar gündeme alınmasını beklediklerini ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Bu konu ile ilgili ihracatçılardan çok önemli bir talep olduğunu ve kendilerinin de konu ile ilgili bir çalışma yapıp Maliye Bakanı'na sunduklarını belirten Büyükekşi, yaşanan süreci şöyle anlattı:



"Biz Maliye Bakanımıza gittik, KDV alacaklarımız ile ilgili problemlerimizi anlattık. Bir çalışma yaptık ve kitapçık halinde verdik. Sonuçta bu taleplerimizin yüzde 80’ini içeren bir kanun teklifi hazırlandı, KDV Kanunu. Bununla ilgili de basın açıklaması yaptık, Maliye Bakanı’na teşekkür ettik. Son derece önemli çünkü gerek sanayicinin gerek ihracatçının bekleyen KDV alacakları 140 milyar liraydı. Bununla ilgili ödeme yapılması için ilgili kanun önce Bütçe Planlama Komisyonu'ndan geçti, Genel Kurul'a indi, fakat Perşembe günü genel kurulda kanunun en önemli maddesi KDV’nin geri ödenmesi geri çekildi.

Geri çekilen bölüm, bizim beklediğimiz ana bölümdü. Diğerleri teferruat oluyor. En önemli konu buydu, can alıcı noktası oydu. Bu da geri çekildi. İnşallah tekrar en hızlı bir şekilde Meclis’e geri gelir. Konuyla ilgili Maliye Bakanımızla tekrar görüşeceğiz. Sanayiciler ve ihracatçılar KDV iadesi ile ilgili çok büyük beklenti içerisinde. Çünkü bir taraftan Türkiye’nin kaynak ihtiyacı var. Bekleyen KDV alacakları sanayicinin ve ihracatçının kendi parası. Bu da piyasaya büyük katkı sağlar. Şirketlerin KDV alacağı kadar öz sermayesi orada bağlanmış kalıyor. Şu anda çarkların daha hızlı dönmesi için paraya ihtiyaç var."

KURDA DALGALANMA NE KADAR DÜŞÜK O KADAR İYİ

Ekonomide 2018 için oolumlu olduklarının altını çizen Büyükekşi, euro/dolar paritesinin 1.25’e gelmesinin Türkiye’nin ihracatı açısından faydalı olduğunu vurguladı.

"Her şeyin pozitif olacağına inanıyoruz, istihdam rakamları da son derece iyi. Biz kötü bir şey görmüyoruz. Askeri operasyon da güzel sonuçlandı. Bazıları 1 yılda bitmez diyordu, hepsi boşa çıktı." diyen Büyükekşi, kurdaki oynamaların üzerinde durmadıklarını ancak dalgalanma ne kadar düşük olursa ihracatçı açısından o kadar iyi olduğunu belirtti.