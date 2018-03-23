İhracatçıya yeşil pasaportta İstanbul birinci sırada yer aldı

Zeybekci, bugün itibarıyla birinci yılı dolan ihracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi uygulamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeşil pasaport uygulamasının, "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" ile 23 Mart 2017'de başlatıldığını anımsatan Zeybekci, bu pasaportların ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırmak, dünyanın her noktasında daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla verildiğini söyledi.
Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması, mevcut pazarlardaki yerlerinin sağlamlaştırılması ve yeni pazarların hedeflenmesine hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanları seferber ettiklerini, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi.
EN FAZLA PASAPORT İSTANBUL'A
Başvuru sonuçlarına göre, toplamda 5 bin 844 firmanın 7 bin 185 yetkilisine hususi damgalı pasaport verildiğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:
"Söz konusu uygulamayla hususi damgalı pasaport imkanından toplamda 71 ilde faaliyet gösteren firma yetkililerimiz yararlandı. İstanbul, en çok pasaport alan iller sıralamasında 3 bin 180 pasaportla birinci sırayı aldı. Bu ili 480 pasaportla Bursa, 417 pasaportla İzmir, 410 pasaportla Gaziantep, 281 pasaportla Ankara, 216 pasaportla Kocaeli, 186 pasaportla Denizli, 175 pasaportla Mersin ve 162 pasaportla Kayseri takip etti."
Zeybekci, son 3 yılda ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirlediği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, belli esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında (25 milyon dolar dahil) olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında (50 milyon dolar dahil) olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasında (100 milyon dolar dahil) olan firmaların dört, 100 milyon doların üzerinde olan firmaların beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilmektedir."
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