İhracatını yüzde 50 artırdı, yeni hedef Afrika

Seramik sektörü ile Uşak Seramik’in çalışmaları hakkında bilgi veren Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, “Son yıllarda sektörümüzde de doğal yaşamı anlatan ürünler ilgi görüyor. Biz de bu kapsamda dijital baskı alanına yoğunlaştık” diyerek, şunları söyledi:

"Dijital baskı, kopyalama ile 3 boyutlu doğal mermer görünümlü ürünler üretiyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız hız kazandı. Özgün tasarımlara yöneldik. İnsanlar, özlem duyduğu doğayı evindeki doğa manzaralı seramik ürünleri ile gideriyor.”

Durmuş Tanış, İngiltere, İsrail, Almanya ve Romanya başta olmak üzere yaklaşık 45 ülkeye ihracat yapan ve geçen yıl yaklaşık yüzde 50 ihracat artışı sağlayan Uşak Seramik’in bu yıl da gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara odaklanacağını ve yüzde 60 civarında ihracat artışı hedeflediğini kaydetti.

"BOŞLUĞU TÜRK ÜRÜNLERİ DOLDURACAK”

Sektör hakkında da bilgi veren Tanış, “2008 -2009 yıllarında yaşanan kriz sonrası Avrupa’da seramik sektöründe bir boşluk oluştu. AB ülkelerinde faaliyet gösteren birçok seramik fabrikası kapandı. Biz üretici ülke olarak, geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle sektörde oluşan bu boşluğu doldurmaya odaklandık. Uşak Seramik olarak yurt dışındaki evlerde de Türk seramiği kullanımını artıracağız” dedi.

Uşak’ta üretim yapan Uşak Seramik’in 1000 civarında çalışanı bulunuyor. 2017 yılında 21 milyon metrekare üretim yapan firma, bu yıl üretim ve satış bazında en az yüzde 30 büyüme hedefliyor.