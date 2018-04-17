İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, mahkeme verdiği cezada indirim yapmadı. Mahkeme Eliaçık hakkında yurtdışına çıkma, haftanın iki günü karakola imza ve İstanbul’u terk etmeme şeklinde adli kontrol de hükmetti.

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