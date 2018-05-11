IK Brage Borlange - Falkenbergs FF rakamlar

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile Falkenbergs FF, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi IK Brage Borlange 10 puanla 5. sırada, Falkenbergs FF 13 puanla 3. sırada bulunuyor. IK Brage Borlange son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 309. İddaa'da IK Brage Borlange kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Falkenbergs FF kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

IK Brage Borlange son hafta oynanan Falkenbergs FF maçında 0-1 yenildi.

Falkenbergs FF ise IK Brage Borlange karşılaşmasında 0-1 kazandı.

IK Brage Borlange, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. IK Brage Borlange, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Falkenbergs FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Falkenbergs FF, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.