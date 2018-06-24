IK Brage Borlange - Halmstads maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile Halmstads, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi IK Brage Borlange 21 puanla 6. sırada, Halmstads 27 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi IK Brage Borlange, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Halmstads, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 258 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Brage Borlange kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 3.00, Halmstads sahadan galip ayrılırsa 2.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Brage Borlange son haftadaki IFK Varnamo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Halmstads ise Falkenbergs FF maçında 3-1 yenildi.

IK Brage Borlange, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Halmstads ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halmstads, 11 gol atarken 7 gol yedi.