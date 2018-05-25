IK Brage Borlange - Örgryte maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile Örgryte, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 12 puanlı IK Brage Borlange 6. sırada bulunuyor, Örgryte 22 puana sahip ve 1. sırada. IK Brage Borlange, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Örgryte, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 181. İddaa'da IK Brage Borlange kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Örgryte kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

IK Brage Borlange önceki hafta Örgryte mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Örgryte ise IK Brage Borlange maçında 0-0 berabere kaldı.

IK Brage Borlange, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 8 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.