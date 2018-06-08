IK Brage Borlange - Varbergs BoIS FC maçı istatistikleri

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IK Brage Borlange, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Varbergs BoIS FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi IK Brage Borlange 15 puanla 7. sırada, Varbergs BoIS FC 10 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi IK Brage Borlange, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Brage Borlange kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Varbergs BoIS FC sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

IK Brage Borlange son haftadaki Varbergs BoIS FC müsabasında 2-4 yenildi.

Varbergs BoIS FC, IK Brage Borlange karşılaşmaında 2-4 kazandı.

IK Brage Borlange, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. IK Brage Borlange, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Varbergs BoIS FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varbergs BoIS FC, 8 gol atarken 11 gol yedi.