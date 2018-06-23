IK Frej Taby - Gefle sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında IK Frej Taby ile Gefle, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. IK Frej Taby 12 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gefle 9 puanda ve 15. sırada. IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; IK Frej Taby galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Gefle galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

IK Frej Taby son haftadaki Falkenbergs FF müsabasında 3-1 yenildi.

Gefle ise Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

IK Frej Taby, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 15 gol yedi.

Gefle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gefle, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.