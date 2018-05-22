IK Frej Taby - IK Brage Borlange maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında IK Frej Taby ile IK Brage Borlange, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. IK Frej Taby 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken IK Brage Borlange 11 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi IK Frej Taby, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IK Brage Borlange, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da IK Frej Taby kazanır 2.10, berabere biter 3.10, IK Brage Borlange kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby son hafta oynanan IFK Lulea maçında 0-0 berabere kaldı.

IK Brage Borlange ise Skelleftea karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan IK Frej Taby, 7 gol attı ve 13 gol yedi.

IK Brage Borlange, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Brage Borlange 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.