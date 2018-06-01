IK Frej Taby - Östers sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında IK Frej Taby ile Östers, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 5 puanlı IK Frej Taby 15. sırada bulunuyor, Östers 11 puana sahip ve 11. sırada. IK Frej Taby son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Östers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da IK Frej Taby kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Östers kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby son hafta oynanan Falkenbergs FF maçında 3-1 yenildi.

Östers, Helsingborg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

IK Frej Taby, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 13 gol yedi.

Östers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Östers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.