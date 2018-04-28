IK Frej Taby - Varbergs BoIS FC maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında IK Frej Taby ile Varbergs BoIS FC, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. 1 puanlı IK Frej Taby 15. sırada bulunuyor, Varbergs BoIS FC 3 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 585 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Frej Taby kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Varbergs BoIS FC sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby son haftadaki Falkenbergs FF müsabasında 3-1 yenildi.

Varbergs BoIS FC ise GAIS maçında 3-0 yenildi.

IK Frej Taby, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 7 gol yedi.

Varbergs BoIS FC, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varbergs BoIS FC 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.