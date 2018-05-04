IK Frej Taby - Vasby United düellosu

IK Frej Taby ve Vasby United, 04 Mayıs 2018 Cuma günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. IK Frej Taby 1 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Vasby United 10 puanda ve 3. sırada. IK Frej Taby son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vasby United son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 187. İddaa'da IK Frej Taby kazanır 3.00, berabere biter 3.20, Vasby United kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby önceki hafta Degerfors mücadelesinde 2-0 kazandı.

Vasby United, Halmstads karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IK Frej Taby, 5 gol attı ve 10 gol yedi.

Vasby United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vasby United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.