IK Oddevold - Angelholms FF maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. IK Oddevold, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Angelholms FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 18 puanlı IK Oddevold 6. sırada bulunuyor, Angelholms FF 16 puana sahip ve 8. sırada. IK Oddevold son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; IK Oddevold galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Angelholms FF galibiyet oranı 0.00.

IK Oddevold son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Angelholms FF, Rosengard karşılaşmaında 1-5 kazandı.

IK Oddevold, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 2 gol yedi.

Angelholms FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Angelholms FF, 5 gol atarken 12 gol yedi.