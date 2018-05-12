IK Oddevold - Kristianstads FF maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. IK Oddevold, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Kristianstads FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi IK Oddevold 11 puanla 3. sırada, Kristianstads FF 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi IK Oddevold, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kristianstads FF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 482. İddaa'da IK Oddevold kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kristianstads FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IK Oddevold son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kristianstads FF ise Qviding maçında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan IK Oddevold, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Kristianstads FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Kristianstads FF, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.