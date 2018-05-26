IK Oddevold - Lunds BK maç önü

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. IK Oddevold, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Lunds BK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi IK Oddevold 14 puanla 5. sırada, Lunds BK 11 puanla 7. sırada bulunuyor. IK Oddevold, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lunds BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 265 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Oddevold kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.40, Lunds BK sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

IK Oddevold son haftadaki Lunds BK müsabasında 2-1 kazandı.

Lunds BK ise IK Oddevold maçında 2-1 yenildi.

IK Oddevold, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 1 gol yedi.

Lunds BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lunds BK, 3 gol atarken 0 gol yedi.