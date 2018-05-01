IK Oddevold - Skövde AIK düellosu

İsveç 1.Lig Güney maçında IK Oddevold ile Skövde AIK, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. IK Oddevold, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Skövde AIK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; IK Oddevold galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skövde AIK galibiyet oranı 0.00.

IK Oddevold son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Skövde AIK, Husqvarna FF karşılaşmaında 1-3 kazandı.

IK Oddevold, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Skövde AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skövde AIK, 1 gol atarken 4 gol yedi.