IK Oddevold - Tvaaker karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. IK Oddevold, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü Tvaaker takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi IK Oddevold 24 puanla 7. sırada, Tvaaker 26 puanla 5. sırada bulunuyor. IK Oddevold, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Tvaaker, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Oddevold kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tvaaker sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

IK Oddevold son hafta oynanan Höllvikens GIF maçında 2-3 kazandı.

Tvaaker ise Kristianstads FF karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan IK Oddevold, 13 gol attı ve 3 gol yedi.

Tvaaker, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tvaaker 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.