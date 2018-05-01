IK Sirius FK - AIK Stockholm maçı ne zaman?

IK Sirius FK ve AIK Stockholm, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. IK Sirius FK 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken AIK Stockholm 14 puanda ve 2. sırada. IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da IK Sirius FK kazanır 4.30, berabere biter 3.30, AIK Stockholm kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

IK Sirius FK son hafta oynanan Vasby United maçında 1-3 kazandı.

AIK Stockholm ise Örebro maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan IK Sirius FK, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

AIK Stockholm ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AIK Stockholm, 2 gol atarken 2 gol yedi.