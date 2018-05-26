IK Sirius FK - Djurgardens maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan maçında IK Sirius FK ile Djurgardens, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. IK Sirius FK 5 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Djurgardens 17 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da IK Sirius FK kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Djurgardens kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

IK Sirius FK son haftadaki Vasby United müsabasında 1-3 kazandı.

Djurgardens, Kalmar karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IK Sirius FK, 5 gol attı ve 8 gol yedi.

Djurgardens, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Djurgardens 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.