IK Sirius FK - Örebro düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. IK Sirius FK, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Örebro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. IK Sirius FK 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Örebro 12 puanda ve 4. sırada. IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Örebro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 632. İddaa'da IK Sirius FK kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Örebro kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

IK Sirius FK önceki hafta Vasby United mücadelesinde 1-3 kazandı.

Örebro ise AIK Stockholm maçında 1-2 yenildi.

IK Sirius FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. IK Sirius FK, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Örebro, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örebro 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.