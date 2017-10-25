IKBY, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya aldı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya alma kararı vererek, Bağdat'a ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.

IKBY açıklamada, "Şiddetin ve çatışmaların daha fazla yayılmasını engellemek için sorumlu hareket etmeliyiz" ifadesi yer aldı.

Bölgedeki tüm askeri operasyonları sonlandırma çağrısının yapıldığı açıklamanın devamında, "Savaşmak iki tarafa da zafer kazandırmayacağı gibi üllkeyi düzensizlik ve kaosa götürecek" denildi.

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuna katılan Iraklı Kürtler bağımsızlığa yüzde 92 destek vermiş, Irak Başbakanı Haydar İbadi ise "meşru olmadığını" söylediği referandumun sonuçlarının iptalini istemişti.

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