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IKBYdeki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumu için oy verme işlemi sona erdi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Irak merkezi yönetimi ve komşular Türkiye ve İran'ın tüm itirazlarına rağmen bağımsızlık referandumu için sandıklar kurulmuştu, oylama saat 19.00 itibariyle sona erdi.

Dünyanın gözünü çevirdiği referandum için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Referandum öncesinde Bağdat yönetiminden sınır kapıları ve havaalanlarını devretmesini isterken, İran IKBY ile olan sınırlarını kapattı.

Türkiye ise IKBY'ye yönelik seyahat uyarısı yayınlarken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Habur sınır kapısında askeri hareketlilik yaşandı.

İşte anbean bölgeden gelen haberler... 

19.00 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı tartışmalı referandumunda oy kullanma süresinin dolduğu ve sandıkların kapandığı belirtildi.

Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak durdurma kararı verdiği referandum süresi bir saat uzatıldıktan sonra yerel saatle 19:00'da bitti.

Tartışmalı referandumun tek taraflı olmasından ötürü Kürtlerin yüksek bir katılım gösterdiği gözlemlenirken, Türkmen ve Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ise katılımın az olduğu tespit edildi.

Beraberinde birçok tartışma getiren referandumun resmi olmayan sonucunun, sandıklar açıldıktan ve oy sayımlarının yapılmasından birkaç saat sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı belirtiliyor.

17.20 -  Kerkük Valiliği, referandumdan sonra sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

16.20 - 'PEŞMERGE İLE HAŞDİ ŞABİ ÇATIŞTI' İDDİASI

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Haşdi Şabi güçlerinin ateş açması sonucu 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği iddia edildi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Muhammed Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'dan Diyala'nın Hanekin ilçesine gitmekte olan 8 kişilik Peşmerge grubuna Haşdi Şabi tarafından ateş açıldığını belirtti. Peşmergelerin yol kenarında mola verirken Haşdi Şabi'nin saldırısına maruz kaldığını iddia eden Faik, olayda 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.

Faik, Peşmerge'ye ateş açan grubun Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlilhak örgütüne mensup olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Sözcüsü Ali Hüseyni ise Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmergearasında çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak saldırının kaynağının bilinemediğini belirtti. 

15.00 - IRAK PARLAMENTOSU'NDAN KRİTİK KERKÜK KARARLARI

Irak meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldı. Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı." denildi. Meclisin ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki tüm sınır kapılarının da kapatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Irak parlamentonsu ayrıca, Kerkük petrollerinin Bağdat yönetimine devredilmesine ve referandumda oy kullanan memurların görevden alınmasına karar verdi.

IRAK PARLAMENTOSU KERKÜK PETROLLERİNİN DEVREDİLMESİNİ İSTEDİ!  

14.35 - ÇAVUŞOĞLU: TÜRKMENLERE SALDIRI OLURSA ASKERİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞİR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Referandumu yok sayıyoruz. Bizim bundan sonra muhattabımız Bağdat'tır. Bağdat'tan gelen talepleri geldikçe değerlendirdik. Askeri seçenek gelişmelere bağlı. Türkmen kardeşlerimize yönelik fiili müdahale olursa hemen olur. Gelişmelere göre olur. Ayrıca bizim Irak ile ticaretimiz var." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKMENLER HEDEF ALINIRSA ASKERİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞİR!

14.20 - MALİKİ: İSRAİL'İN AYRILIK PROJESİNE KARŞI DURULMALI

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumunu "Irak halkının birliğine karşı savaş" olarak nitelendirdi. Maliki, Bağdat'ta düzenlenen referandum karşıtı etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Referandumun Irak geneli ve Kürdistan bölgesi özelinde tehlikeli yansımaları olacak. Hükümet referandumu iddia edenleri tamamen boykot etmeli. Tüm tarafların ve mercilerin yasal olmadığına karar verdiği bu referandum Irak halkının birliğine karşı açılmış savaştır. Arap, Kürt ve diğer bileşenler, İsrail'in bu ayrılık projesine karşı durmalı. Hükümet de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen, Arap, Ezidi ve diğer bileşenlerin can güvenliğini sağlamalı." dedi.

13.48 - Irak Başbakanı İbadi, IKBY'nin hakim olduğu bölgedeki vatandaşlarının korunması için güvenlik servislerine emir verdi.

13.10 - ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile uzunca görüştük. Bir gün önce gönderdiği heyetle uzunca görüşmeler yaptık. Bugün referandum yapıyorlar. Bir defa Irak'ın federal yapısı bunların referandumunu kabul etmiyor. Anayasa mahkemesi gerekli kararı verdi. Makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar, yaptığı iş bu. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Silopi'de boşuna silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmadı... ...Kuzey Irak yerel yönetiminin bu adımdan geri adım atması şart, olmazsa olmaz. Suriye'de de birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar için kuru bir rüya. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Taviz yok. Şu anda İran aynı durumda. Hava kuvvetlerimiz aynı durumda. Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak? Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti. Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı için tıklayın...

13.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin referandum kararı ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Ayrılık yönünde adımlar atılması asla kabul edilemez. Kürt kardeşlerimizin de haklarına, güvenliklerine sonuna kadar saygımız var. Bu yöndeki çabaların da daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. Kimse onların yanında olmadığı dönemde kendilerine gerekli desteği vererek onları ayakta tuttuk. Bizim Irak'ta Arap, Türkmen kardeşlerimiz de var. Onların da haklarına saygımız var. Sadece bir şahsın ya da aşiretinin hayat alanı değildir. Kimse bizden yeni bir kriz alanı oluşmasına izin vermemizi bekleyemez. Referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayri meşrudur diyoruz." dedi.

12.20 - İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın IKBY ile olan kara sınırlarını kapattığını açıkladı.

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi: Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık  

12.00 - Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali oy kullandı. Ömer Seyit Ali, 'Evet' oyu kullandığını açıkladı. Goran hareketi süreç boyunca referandum karşıtı çalışma yürütmüş ancak son gün durumun 'partiler üstü' olduğunu belirterek referanduma destek olacaklarını açıklamıştı.

11.40 - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; "Türkiye' nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum asla 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor"

11.30 - Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında önemli açıklamalar yapıyor. Yıldırım IKBY ile yaşanan gerilimle ilgili, "Biz savaşa girmiyoruz, tedbir alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Sınır geçişleri, boru hatları gibi konularda muhatabın sadece kendileri olduğunu, muhatabın Bağdat olması konusunda bize bilgilendirme yaptılar. Kriz artık zirve yaptığı için bundan sonrası hiç hoş olmayan gelişmelerin de olacağı bir sürecin başlangıcı bölgede. Ümit ederiz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. İnatla, Kerkük, Musul gibi, sınırlar dışında da referandumu yapma inadı bir anlamda da sıcak çatışmaya da zemin hazırlamıştır. Bunun da bedeli oradaki günahsız sivil insanlara olacaktır. Bundan sonraki adımlarda Irak merkezi yönetimini daha fazla doğrudan muhatap alarak karar vereceğiz.

BAŞBAKAN YILDIRIM: SAVAŞA GİRMİYORUZ, TEDBİR ALIYORUZ

10.10 - Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Türk Hava Yolları’nın gece 00:10’da yapılması planlanan Gaziantep-Erbil seferi yolcu yetersizliğinden dolayı iptal edildi. Bunun dışında İstanbul Erbil seferlerinde herhangi bir aksamanın olmadığı belirtildi

09.50 - Başbakan Yıldırım, 25 Eylül 11.00'de Habertürk TV, TRT Haber, A Haber, NTV, CNN Türk ve  ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Yıldırım'ın gündeminin IKBY'deki referandum olması bekleniyor.

09.00 - Habur Sınır Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Gümrük Bakanı Tüfenkci, Irak'tan Türkiye'ye geçenlere sıkı kontroller yapıldığını duyurdu.

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci: Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık.  

08.32 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Selahaddin kentinde oyunu kullandı.

08.12 - Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne seyahat uyarısının genişletildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Irak’ın IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür

Oylamanın başlamasının ardından Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: IKBY'NİN REFERANDUMUNU TANIMIYORUZ

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Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Hadi bakalim
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
3 15 -12 Bu Adam bu kilikla bölge yönetiyor...ahhh dünya wahh dünya...
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
12 3 +9 gir artık arkadaş yeter artık bu saçmalığa bi son verin
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
12 3 +9 Bizim liderler anca laf kalabalığı yapıyor. icraat yok. gereken tedbirleri önceden alacaklardı.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 3 +6 kerkük türklerindir türklerin olacek
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 vay vay vay vaaayyyy
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 0 +9 sayin cumhurbaşkanı bir gece ansizin geliriz demekle olmuyor bu isler 2007de güneş harekatindada gittik fircayi abd en yiyince 5gunde geri geldik dikkatinize
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 0 +9 o halde Kerkük'te ayrı bir Referandum yapsın. Belkide Türkiye'ye dahil olmak istiyor!
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
6 0 +6 konuşmayın icraat gösterin halk yanınızda
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Anca bu kafayla istanbula gelirsiniz
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
12 3 +9 Saddamın bölge için önemi ortaya çıktı
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Referandumun anlamını allah aşkına bi akp li anlatsın. Yeni literatür çıktıysa bizde bilelim.
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 6 -3 Kuzey ırak'ta ülkemizin güvenliği ve bekası için Irak merkezi yönetiminin de izniyle ülkemiz askeri kargo uçaklarının da inip kalkacağı bir askeri hava üssü kurmalı... Neden derseniz Amerika erbil'e bağdattan sonra dünyanın en büyük ikinci büyüklükteki konsolosluk binasını inşaa ediyor. Konsolosluk binası Amerikanın bölgedeki istihbari faaliyetlerini yöneteceğinden ve Amerikanın çıkarları ülkemizle kuzey ırak ve suriyede örtüşmediğinden ülkemiz kendi menfaatleri için şimdiden tedbir ( ler ) almalıdır...
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
21 0 +21 bir gece ansızın o gece bu gece olsun
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Referandum ne anlama geliyormuş pekii açıkca belirtsinlerde bizde ona göre davranalım
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
12 3 +9 Allah aşkına büyük laflar edip rezil olmayın. Yapacaksanız bir şey yapın, miller arkanızda.
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Mogadishuyla vizeler kalktı hayırlı olsun
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
15 3 +12 Bağdat tek başına altından kalkamaz karşıda israil var
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
12 93 -81 evet türklerde şuan hazımsızlık hastalığı salgın bır şekılde devam edıyor ırkçılık bır hastalık bu hastalığın ılacı yok turkler tedavı olmıyan hastalıkta bır an önce kurtulmaları için dua edıyoruz
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
15 3 +12 Türkler seni mutlu eder merak etme
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
21 3 +18 Yani kürt devleti kurmak isteyenler ırkçı değil demokratik. Ama orada her halk eşit haklarda yaşasın diyen Türkler ırkçı öyle mi?:) Bu zekadan dolayı seni ve senden kaç tane daha varsa tebrik ediyorum.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Var bunun başına bi gelecek...
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 15 0 barzaniyede berzeni deriz akp secmenide bir kac gune unutur bunlati yormayin kafanizi siz
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
21 3 +18 Şenol güneş ten bir açıklama bekliyoruz
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
6 6 0 Babamizin degilde dedelerimizin topragi
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
33 9 +24 Musul Kerkük come to TURKEY
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
27 9 +18 Amerika ve İsrail in oyunları...
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
15 9 +6 Türkiye Musul ve Kerkükü işgaldan azad etmeli.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
12 6 +6 Hepinizi azad edicez merak etmeyin
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Barzani efendi hem oyu'nu kullandı, hem de oyun'u kullandı. Ne olacak bakalım şimdi.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 0 +6 bu mudur şimdi bizim cevabımız ne den bu bizmi büyütüyoruz adamlar fidanı dikiyor sonra sular sonrasınıdüşğnmek bile istemiyorum gelecek nesile sıkıntı
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
24 12 +12 musul kerkûk bizimdir ata topragìmiz
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
3 0 +3 borsa kırılınca tedbir alıyoruz deyip ortam yumuşatmaya çalışmışsın
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
24 135 -111 Sanki babanın toprağı adamların kendi toprağı
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
24 6 +18 Musul ve Kerkük Türkmen bolgesidir.. Türkmenler yaşamaktadır, ırak her ne isterse yapabilir ama Türkmenler zarar gorecekse o zaman karşı cikilir.. bunca verilen uğraş (MHP tarafından) bunun içindir
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
18 9 +9 Evet oralar benim bababamın ceddimin toprağı
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
48 12 +36 Yıllar önce Başbuğ Alparslan Türkeş'in dediği gibi; barzani'nin muhattabı ancak Üzümlü Karakolu Astsubay Komutanıdır! #KerküktenVazgeçmeyiz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 he he
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
21 0 +21 bu adamı en üst düzey ağırlamadıkmı? napmaya çalıştık o zmn entresan işler
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
24 36 -12 Adam sonucta Milletine gidiyor! Kendisi karar vermiyor. Demokratik yollarla hakkini istemek neden suc olsun ki! Hani Erdogan da sandik ne derse o olur demiyor muydu?
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
24 6 +18 Ülkemin yöneticileri hala havanda su dövüyor. Yazık laf çok icraat nerde ?
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 0 +9 adam sınırda başka bi ülkenin içinde devlet kurmak için referandum yapıyor. başkanlık vekillik seçimi yapmıyor.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 9 +6 referandum kararı alinir alınmaz anbargolar seyahat uyarıları askeri tatbikatlar yapılıp sınır kapatılmalıydı
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 18 -9 Ayşe tatile çıksın. MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLSEK EĞER GÖSTERELİM !
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 30 -21 turkiye neyi bekliyor girsinler artık
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 6 0 Babanın toprağımı bizene onlardan
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Arkadaş devlet protokolü uygulandi barzani ziyaretinde , adamlari çoktan tanişmişiz devlet olarak ..
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
24 0 +24 bayrak cekip havaalaninda karsilarsan sonuclarina katlanirsin
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 6 +3 Bağımsızlık ilan ettin. Nasıl yaşayacaksın. Yoksa İsrailin, Amerikanın kurşun askerliğini mi yapacaksın ?
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
27 6 +21 TÜRKİYE KADAR YANLIŞ DIŞ POLİTİKA YAPAN BAŞKA BİR ÜLKE VAR MI ACABA ŞU DÜNYADA? KİM YÖNLENDİRİYOR BUNLARI ACABA?
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
21 3 +18 adamı besledik büyüttük şimdi rahatsız oluyoruz. günaydın akp'nin yöneticileri. başımıza bu belayı da sardınız.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 9 -9 Irak ya bir Kürt yönetimi kurulması demek bizim Kerkük ve Erbil i almamız demek hadi kursunlarda görsünler Atatürk ün ileri görüşlülüğü bu zamanda işimize yarıyor askeri deha!
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Hadi bakalım sıra bizde Herkese atar gider yapıyoruz bakalım ne yapacağız anladığım kadarıyla hiçbişey yapamayacağım ancak bağırıp cagiracagiz
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
18 0 +18 ne oldu sayın cumhurbaşkanı atıp tutuyordun ne oldu şimdi
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
12 6 +6 çok güvenmeyin arkanızdakilere yarın bir gün TSK girince kaçacak delik ararsınız
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 0 +9 her şey planlandıgı gibi gidiyor sus
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Inşallah kazanırız
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 0 +9 İzleyin izleyin öylece tvden izleyin .
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
6 6 0 Girelim 1 günde Musul ve Kerkük ü kendi topraklarımıza katalım
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
27 6 +21 Allahim ne olur kotulere firsat verme.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
24 18 +6 adamlar zorla toprak alıyor kardeşim neden müsade ediyoruz anlayamadım :((
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 24 -9 Ne alaka? Senden mi toprak alıyor kendi topraklarında ırak a hizmet edeceklerine bağımsızlıklarını istiyorlar. Daha doğal ne olabilir
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
33 3 +30 eyyy referandummm
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
21 18 +3 Hayirli olsun