IKBY referandumu için seçmen sandık başına gidiyor

Erbil yönetiminin tek taraflı aldığı kararı Türkmen ve Araplar boykot ederken referandum, Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı olan ve 2014'ten sonra 'DEAŞ'a karşı halkı korumak' bahanesiyle Peşmergenin hakimiyet sağladığı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'ın Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle, Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarını kapsıyor.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun yayımladığı verilere göre referandum, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden geri alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleriyle, Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da gerçekleşecek.

Irak merkezi hükümeti referanduma şiddetle karşı çıkıyor. Referandumun kararının anayasaya aykırı kabul edilmesinden ötürü başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde sandık konulmayacak.

Irak'ın dışında yaşayan seçmenler ise, elektronik sistem üzerinden sözde oylamaya katılabilecek.

12 BİN NOKTADA OY KULLANILABİLECEK

Irak Federal mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunup, rededilen sözde referandum için tüm sandıkların noktalara ulaştırılıp, oy pusulalarının basıldığını kaydeden komisyon, 7 bini IKBY içindeki bölgelerde, 5 bini tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada oylama yapılabileceğini ifade ediyor.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, tartışmalı bölgeler dahil olmak üzere sözde referanduma katılması beklenen seçmen sayısının yaklaşık 5 milyon 200 bin olduğunu belirtiyor.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde; Erbil'de 1 milyon 200 bin, Süleymaniye'de 1 milyon 280 bin, Kerkük'te 750 bin, Duhok'ta 800 bin, Musul Ovası'nda 750 bin ve diğerler yerlerde ise yaklaşık 420 bin seçmen yer alıyor.

Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarındaki seçmen sayısı hakkında ise net bir rakam telaffuz edilmiyor. Bunun yanında her iki vilayetin il meclisleri de geçen hafta, kendi bölgelerinde referandumun yapılmasını oy çokluğuyla reddetmişti.

SEÇMEN BİLGİLERİ GÜNCELLENMEDİ

Komisyonun açıkladığı seçmen verileri Irak'taki Nisan 2013 yılında yapılan genel seçimlere ait olup, yenilenmediği iddia ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul vilayeti başta olmak üzere Kerkük'ün bazı bölgelerini işgal etmesiyle birlikte birçok sivil evlerini terk edip, iç göçmen statüsüne düştü. Bu sebepten dolayı özellikle Musul vilayetinde sandıkların konulacağı bölgelerde halkın iç göçmen olmasından dolayı yüksek bir katılımın gerçekleşmeyeceği yönünde.

Referanduma sadece İsrail destek verirken, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Erbil'e en çok destek veren ABD başta olmak üzere Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye ve diğer ülkeler karşı çıkıp iptal edilmesini istiyor.

REFERANDUM KARARIYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantında referandum hakkında nihai kararını verecek.

IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

IRAK ORDUSU İLE PEŞMERGE 5 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞTI

Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.