Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Da Vinci'nin Salvatore Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takas etmek istediği iddia edildi.

Arap basınında yer alan iddialara göre, geçtiğimiz Aralık ayında 450 milyon dolara Da Vinci'nin tablosunu satın alan Muhammed bin Salman'ın, tabloya ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmak istiyor. Muhammed bin Selman'ın, tabloyu Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas etmek istediği belirtildi.

147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Salvatore Mundi isimli tablo geçtiğimiz Aralık ayında 450 milyon dolara alıcı bulmuş, The New York Times bunun bir tablo için ödenen en yüksek rakam olduğunu belirtmiş ve alıcının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu yazmıştı.

Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından Birleşik Arap Emirlikleri bir açıklama yapılarak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı. Ancak BAE'nin açıklamasından sonra New York Times iddiasından vazgeçmemiş ve ABD istihbarat kaynakları ile Suudi yetkililerin, tablonun gerçek alıcısının Muhammed bin Selman olduğu bilgisini bir kez daha doğruladığı yönünde bir haber daha yayınlamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER