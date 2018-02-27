Büyükçekmece'de engelli öğrencileri okula taşıyan servis arabası sabah erken saatlerde D-100 karayolu Edirne istikametinde kaza yaptı. Kaza'da yaralanan 10 öğrenci yararalandı.

İHA'nın edindiği bilgiye göre içerisinde engelli öğrencileri özel eğitim için gittikleri okula götüren servis sürücüsü seyir halindeyken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı iddia ediliyor. Hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis, yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası araçta bulunan 10 engelli öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bulunduğu yolda yoğun trafik de oluşurken, olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı.

Yaralı öğrenciler, ambulans yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yol ekipleri de kazanın etkisi ile motoru yerinden fırlayan servisi çekici yardımı ile yoldan kaldırdı. Trafikte tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİR DİĞER KAZA DA DENİZLİ'DE

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi. Kazada 6 öğrenci hafif yaralandı.

İHA'nın edindiği bir diğer bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

13 öğrencinin bulunduğu servis aracındaki 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından servis aracının şoförü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Servisin Seraserli Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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