İki ayrı suçtan dava!

Dopingle mücadele sürecinde zorlu dönemler geçiren ve birçok önemli sporcusunu kurban veren Türkiye’de ‘yasaklı ilaç tacirleri’nin de adli olarak cezalandırılması yolunda tarihi bir adım atıldı.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre 2012 yılında halterde bazı antrenörlerin doping ilacı ticareti yaptığına ilişkin savcılığı suç duyurusunda bulunan sporcu İbrahim A.’nın başvurusu 5 yıl sonra karşılık buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na mensup Cumhuriyet Savcısı, sporcunun üç milli antrenör hakkındaki ihbarı üzerine harekete geçti.

Soruşturmada insan sağlığına zararlı ve yasaklı stanozolol, oxondrolone ve testesteron maddelerini içeren ilaçların bu antrenörler tarafından yurda kaçak yollardan sokulduğu ve sporculara satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bazı sporcu tanıkların da ifadelerine başvuruldu. Savcılık, bu sporcuların verdiği bilgiler ve ele geçirilen deliller ışığında antrenörler H.D., O.S.V. ve Ö.Ö. hakkında yasaklı ilaçları sattıkları ve insan sağlığını tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle dava açılmasını talep etti.

İKİ AYRI SUÇTAN DAVA!

Savcılık, 25 Ağustos’ta hazırladığı iddianamesinde “Yukarıda anlatılan delilere göre şüphelilerin sporculara onların sağlığını tehlikeye sokacak doping ilaçları sattıkları tespit edildiğinden sabit olan eylemlerine uyan TCK’nın 187/1, 53/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve dava olunur” ifadelerine yer verdi. Böylece Türk spor tarihinde ilk kez antrenörler hakkında iddianame hazırlanmış oldu. Bu davanın dopingle ilgili diğer benzeri davalara da örnek teşkil etmesi bekleniyor.

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